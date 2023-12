TOP 20 ⟩ Postimehe loetumad teadusartiklid 2023. aastal

Mitme USAs esitatud hagi kohaselt surevad inimesed pärast seda, kui on üleliia tarvitanud taimset toidulisandit kratom.

NASA töörühm, mis uurib ufosid ja muid kummalisi nähtusi, pidas 31. mail oma esimese avaliku koosoleku.

Kas aasta 2023 märgib kliimaapokalüpsise saabumist ja sellega koos ka üleskutseid tegutsema asuda?

Lumeinimeseks kutsutud tegelasi on erinevate rahvaste juttudes sageli. Meil on ju ka Kalevipoeg – tasase maa tegelane. Lood sellistest inimahvilaadsetest suurtest ja hambulistest tegelastest on valdavalt seotud Himaalaja kandiga.

Selline foto ilmus 1985. aasta novembrikuises Horisondis, saates esimest lugu artikliseeriast, mis kirjutatud lumeinimestest ja temaga seotud müütidest ja faktidest. Foto: Jaan Künnap

Kas arvate, et olin rumal, kui ostsin loteriipileti numbritega 1, 2, 3, 4, 5 ja 6? Ei ole ju mingit võimalust, et just need numbrid välja loositakse, eks?

Kirde-Itaalias asuvas Trevisio linnas sadas juulis alla kuni 15-sentimeetrise läbimõõduga rahekamakaid, vahendavad kohalikud Twitteris.

Ühel 2003. aasta septembrikuu teisipäeval lõikas Benyamin Tarus luusse.

Kui teil on auto, olete ehk märganud, et selle mootor kipub ajaga oma tõhusust kaotama. Mida rohkem sellega sõita, seda rohkem kütust hakkab sama teekonna läbimiseks kuluma, kuni lõpuks muutub see nii jõuetuks, et vajab füüsilist tõuget isegi väikesest künkast üles liikumiseks.

2015. aastal käis David Hole Austraalias Melbourne'i lähedal Maryborough regionaalpargis jalutuskäigul.

Teadlased avastasid võimatult suure planeedi. Nende sõnul on see nii suur, et see ei tohiks isegi eksisteerida.

1918 – Brest-Litovskis kirjutati alla Brest-Litovski rahuleping. Nõukogude Venemaa loobus oma riiklikust suveräniteedist Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Ukraina üle.

Astronoomid avastasid hiljuti salapärase lühikese raadioimpulsi (FRB), millel kulus Maale jõudmiseks 8 miljardit aastat.