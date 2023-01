Viimsepäeva kella seierid on hukatusele lähemal kui kunagi varem

Teisipäeval Eesti aja järgi kell 17.00 ajakohastas Aatomiteadlaste bülletään viimsepäeva kella näitu. Kaks aastat näitas kell, et südaööni - kujundlikult inimkonna hukatuseni - on jäänud 100 sekundit, tänasest aga on eksperdid Ukraina sõja, tuumapingete ja süveneva kliimakriisi valguses pidanud vajalikuks kellaseiereid edasi liigutada.