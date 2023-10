Astronoomid avastasid hiljuti salapärase lühikese raadioimpulsi (FRB), millel kulus Maale jõudmiseks 8 miljardit aastat. See lühike raadioimpulss on üks kaugemaid ja energilisemaid, mida eales täheldatud ning sai nimeks FRB 20220610A. Nüüd uurivad astronoomid uut ülilühikest raadioimpulssi (FRB 20121102A), mis on uut liiki FRB ning mille kestus on töörühma hinnangul hämmastav kümme miljondiku sekundit või vähem.