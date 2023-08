Kas arvate, et olin rumal, kui ostsin loteriipileti numbritega 1, 2, 3, 4, 5 ja 6? Ei ole ju mingit võimalust, et just need numbrid välja loositakse, eks? See tunne peaks – ja matemaatiliselt seda ka teeb – tegelikult kehtima iga kuue numbri kohta, mille valida saate.