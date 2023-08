NEW SCIENTIST ⟩ Vaikses ookeanis toimub midagi kummalist ja me peame teada saama, mis see on

See pole pelgalt akadeemiline mõistatus. Colorado Boulderi ülikooli teadlane Pedro DiNezio nimetab seda kõige olulisemaks vastuseta küsimuseks kliimateadustes. Probleem seisneb asjaolus, et me ei tea, miks see jahtumine toimub, mis omakorda tähendab, et me ei tea, millal see lõpeb või kas see muutub ühel hetkel soojenemiseks. Sellel on globaalsed tagajärjed. Külmakeele tulevik võib määrata, kas Californiat haarab püsiv põud või Austraaliat üha surmavamad maastikupõlengud. See mõjutab mussoonihooaja intensiivsust Indias ja näljahäda ohtu Aafrika Sarves. See võib isegi globaalselt kliimamuutuste ulatust muuta, reguleerides Maa atmosfääri tundlikkust kasvavatele kasvuhoonegaaside heitkogustele.

Kõike seda arvestades pole üllatav, et kliimateadlased püüavad toimuvas üha innukamalt selgusele jõuda. Nagu iga hea müsteerium, on ka see segaduse, intriigide ja vastanduvate teooriate lugu. Me pole seda päriselt lahendanud. Kuid ka pelk probleemi olemasolu tunnistamine aitab meil võimalikeks muutusteks valmistuda. Ja kui müsteerium lahendatud saab, saame teada oma kliimatuleviku viimased üksikasjad.

Vaikne ookean on saladuste varjamiseks ideaalne paik. See on Maa suurim ja sügavaim ookean – nii tohutu, et katab rohkem pinda kui terve maismaa kokku. Uurimine, kuidas see reageerib suurenevale kasvuhoonegaaside kontsentratsioonile atmosfääris, on hiiglaslik väljakutse. Suuresti seetõttu, et troopilise Vaikse ookeani kliimas on suured looduslikud kõikumised, mis mõjutavad ilmastikku kogu maailmas.