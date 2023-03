NEW SCIENTIST ⟩ Ootamatu ravivõte võib inimkonna dementsusest päästa

Selgub, et sama kehtib ka inimaju kohta. Mikroskoopilised struktuurid nagu mitokonder, mis on olemas igas ajurakus, on sõna otseses mõttes meie mõtete ja tunnete mootorid. Vananedes on neil üha raskem meie vaimse tegevuse toetamiseks piisavalt energiat toota. Mis veelgi hullem, sarnaselt vanale autole, mis endast suitsupilvi maha jätab, hakkavad rakkude jõujaamad tekitama jäätmeid, mis meie ajusid aeglaselt mürgitavad. See tähendab, et rikkis mitokondrite talitlushäired võivad olla paljude kõige laastavamate ajuhaiguste, sealhulgas Alzheimeri tõve, Parkinsoni tõve, Huntingtoni tõve ja mootorneuroni haiguse ehk amütroofse lateraalskleroosi (ALS) põhjuseks.

Selle neurodegenratsiooni «suure ühendteooria» järgi saaksime oma aju tervislikku eluiga pikendada, kui oma neuronitele läbi nende jõujaamade taastamise tuge pakuksime. See hüpotees on juba tagant tõuganud mõnda põnevat uut ravimeetodit vanusega seotud ajuhaiguste leevendamiseks ning mitme ravimikandidaadi toime kohta käivad praegu uuringud. Mõned teadlased otsivad isegi võimalust terveid mitokondreid vananevatesse ajudesse «ümber istutada», et neile uuesti jõudu anda. «Kui auto osi pidevalt vahetada, võib see igavesti vastu pidada,» ütleb USAs Texases asuva Houstoni terviseteaduste ülikooli neuroloog Claudio Soto. «Mis juhtub siis, kui püüame rakkudega sama teha?» küsib ta. Kuigi see kõlab ehk üsna hullumeelselt, on juba lootust andvaid märke, et nii lihtsalt see toimida võibki.