KURIOOSUM ⟩ Eestlase leitud lumeinimese jäljed – ja mitte ainult leitud

Lumeinimeseks kutsutud tegelasi on erinevate rahvaste juttudes sageli. Meil on ju ka Kalevipoeg – tasase maa tegelane. Lood sellistest inimahvilaadsetest suurtest ja hambulistest tegelastest on valdavalt seotud Himaalaja kandiga. Neid lugusid on aga leida kõikjalt maailmast, ja nagu välja tuleb, ka Himaalajast läände jäävas Pamiiris.