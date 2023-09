Vastused on keerukad, kuid kuna El Niño kogub aasta edenedes hoogu, on teadlased ühel nõul, et tõenäoliselt ületatakse veelgi enam kliimarekordeid. «On huvitav, et 2024 kujuneb tõenäoliselt soojemaks kui 2023, osaliselt seetõttu, et El Niño mõju tipnemisel troopilises Vaikses ookeanis ja selle tagajärgedel globaalsetele temperatuuridele on väike viibeaeg,» ütleb Zeke Hausfather USA mittetulundusühingust Berkeley Earth. Tegelikult võibki piisata erakordselt tugevast El Niñost, et 2024. aastal ületataks esimest korda Maa keskmine pinnalähedane temperatuur 1,5 °C tööstusrevolutsiooni eelsest tasemest, ütleb Ühendkuningriigi riiklik ilmateenistus Met Office.