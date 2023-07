NEW SCIENTIST ⟩ Järgmisest aastast muutub elu Maal äärmiselt ebamugavaks

Kuid lisaks rahulolematuse on selle piiri ületamisel veel palju muid tagajärgi. See toob kaasa katastroofilised tagajärjed inimestele, kes elavad kõige rängemini mõjutatud piirkondades, ning toob meile kõigile veelgi metsikumaid, ettearvamatuid ja äärmuslikumaid ilmastikunähtusi. Kui suudame temperatuuri uuesti alandada, võib see periood mööduda. Kuid kui heitkoguste suurenemine jätkub, muutub kliima üha põrgulikumaks. Kõik see saab selgeks, kui tutvuda kogukondadega, kes elavad juba praegu kliimamuutuse esirindel. Nende kogemuste mõistmine annab aimu kogu inimkonna tulevikust. Samuti võib see motiveerida meid kahju tagasipööramise osas kiiremini pingutama.