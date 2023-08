LÄBIMURRE VÄHIRAVIS ⟩ Peale 20 aastat on valmis hämmastav tablett, mis tapab kasvajad

«Enamik sihipäraseid ravimeetodeid keskendub ühele raviteele, mis võimaldab kavalal vähil muteeruda ja lõpuks resistentseks muutuda,» ütles City of Hope'i molekulaardiagnostika ja eksperimentaalteraapia osakonna ja onkoloogia professor Linda Malkas pressiteates. Viimase kahe aastakümne jooksul on Malkas välja töötanud vähktõve hävitavat tabletti.

See tablett, mille peamise komponendi nimi on AOH1996, sihib valku, mida nimetatakse PCNAks või prolifereeruva raku tuumaantigeeniks. Muteerunud kujul aitab PCNA vähkkasvajatel areneda ja kasvada.

Viimase kahekümne aasta jooksul välja töötatud tablett on prekliinilistes uuringutes osutunud tõhusaks rinna-, eesnäärme-, aju-, munasarja-, emakakaela-, naha- ja kopsuvähi raviks.

Ajakirjas Cell Chemical Biology avaldatud uuringus testiti AOH1996 valku enam kui 70 vähirakuliinis. Teadlased leidsid, et AOH1996 tapab vähirakke selektiivselt, häirides normaalset rakkude paljunemistsüklit. See sihib midagi, mida nimetatakse transkriptsiooni replikatsiooni konfliktideks, mis tekivad siis, kui geeniekspressiooni ja genoomi dubleerimise eest vastutavad mehhanismid põrkuvad. Uuritav ravi takistas kahjustatud DNAga rakkude jagunemist ja vigase DNA koopia tegemist. Selle tulemusena põhjustas AOH1996 vähirakkude surma (apoptoosi) ning see ei katkestanud tervete tüvirakkude paljunemistsüklit.

Pildil on näha ravimata vähirakke (vasakul) ja AOH1996ga töödeldud vähirakke (paremal), mis on programmeeritud rakusurma protsessis (violetne) Foto: City of Hope

«Siiamaani pole veel keegi PCNAd sihikule võtnud kui terapeutilist vahendit, kuna seda peeti «ravimatuks», kuid City of Hope suutis keerulise valgu jaoks õige ravimi välja töötada,» ütles uurimuse juhtivautor ja Beckmani uurimisinstituudi molekulaardiagnostika ja eksperimentaalteraapia osakonna dotsent Long Gu. «Avastasime, et PCNA on üks võimalikest vähirakkudes olevate nukleiinhapete replikatsioonivigade suurenemise põhjustest. Nüüd, kui me teame probleemset piirkonda ja suudame seda pärssida, uurime rohkem isikupärastatud ja sihipärasemate vähiravimite väljatöötamise protsessi.»

Huvitaval kombel näitasid katsed, et uuritav tablett muutis vähirakud DNA- või kromosoomikahjustusi põhjustavate keemiliste mõjurite suhtes vastuvõtlikumaks, näiteks keemiaravi ravim tsisplatiin. See tähendab, et AOH1996 võib saada kasulikuks vahendiks nii kombineeritud ravis kui ka uute kemoteraapiate väljatöötamisel.