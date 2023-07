Krüoonika Instituudis Michiganis külmutati uuema tehnoloogiaga 2016. aastal 14-aastase tüdruku keha. Kohus lubas seda teha tüdruku enda soovi järgi. Vähki põdenud inimese keha loodetakse tulevikus, kui meditsiin on piisavalt arenenud, terveks ravida. Samas on paljud eelmisel sajandil säilitatud külmutatud kehad vahepeal riknenud, selgus paljude kapslite avamisest mõnedes teistes USAs asuvates säilituskohtades. Pildil olevad kapslid pole riknemisjuhtumitega seotud.

1960. aastate lõpus külmutati esimesed inimesed lootuses, et kunagi kauges tulevikus on võimalik neid üles sulatada ja terveks ravida. Paljude juba külmutatute jaoks võib olla see lootus luhtunud, sest krüogeensed laibad on vahepeal riknenud. Küll aga pakuvad teadlased välja uut külmutus-sulatustehnikat, millega võib varsti olla võimalik külmutatud organeid ja kehasid taaselustada.