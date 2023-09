NEW SCIENTIST ⟩ Florese inimese rääkimata lugu: väljakaevamised on Indoneesias tekitanud hulga pingeid

Varsti sai selgeks, et Benyamin oli otsa komistanud tõendusmaterjalile väikese väljasurnud inimese sugulase kohta, mida teadlased polnud varem näinud. See sugulane nimetati Homo floresiensis v’eks ning hüüdnimeks pandi päkapikk.

Võiks oletada, et Indoneesia teadlased on avastuse üle oma koduõuel sama põnevil kui kõik teised. Kuid see pole nii. Pärast seda, kui H. floresiensis’t oli maailmale esitletud, heitis üks Indoneesia juhtivaid arheolooge ette viisi, kuidas avastust rahvusvaheliselt kajastati. Ta pidas seda ebaeetiliseks. Mõni päev hiljem aitas ta oma kolleegide üllatuseks teisel Indoneesia uurijal luud enda valdusesse saada. Kui need mõne kuu pärast tagasi toodi, olid mõned neist pöördumatult kahjustatud.