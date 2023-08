Austraalia all laiutab pööraselt suur moodustis - loe, millega tegemist

Austraalia maismaal on tohutu maa-alune saladus. Geoloog Andrew Glikson räägib oma uusimatest uuringutest, mis näitavad, et Austraalia mandri alla võib olla mattunud võimas asteroidikraater. Kõik tõendid viitavad sellele, et see on suurim teadaolev kraater meie planeedil.