Eesti kliimat kujundav hoovus võib juba paari aasta pärast kokku kukkuda

Niisugune muutus tooks kaasa hulga väljakutseid. Kuigi Euroopa kliima võib selle tsirkulatsioonisüsteemi kokkukukkumisel jaheneda, tooks see teistes piirkondades, sh troopikas kaasa ulatuslikuma soojenemise ja veel rohkem kuumalaineid kui praegu. Põhja-Atlandi piirkonnas oleks oodata ka rohkem torme. Need hinnangud rõhutavad teadlaste sõnul vajadust kiirelt üle maailma kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada.

Viimasest jääajast alates on AMOC toiminud stabiilselt praeguses režiimis, erandiks vaid 25 teadaolevat äkilist muutust, mis olidki seotud jääaja kliimaga. Just AMOCi tõttu on meie kliima suhteliselt leebe. Kopenhaageni ülikooli teadlased uurisid Atlandi ookeani põhjaosa mere pinnalähedasi temperatuure alates 1870. aastast kuni tänapäevani. Need temperatuurid annavad aimu AMOCi tugevusest ja selle muutumisest, mida on otse mõõdetud vaid viimased 15 aastat.

Küll aga on need hinnangud vastuolus viimase IPCC aruandega, kus leiti, et AMOCi järsk muutus on selle sajandi jooksul väga ebatõenäoline. Erinevus tuleneb sellest, et taani teadlaste töörühm keskendus oma töös varajastele hoiatussignaalidele, mis annavad märku ookeanihoovuste ebastabiilsusest. See võimaldas neil potentsiaalse kollapsi ajastust täpsemalt ennustada.