Kas see toidulisand võib tõesti tappa?! Ametlikult on kõigi suud lukus

Kavasutra on Floridas asuv hämaralt valgustatud baar, mida külastavad omamoodi tegelaskujud. Õhtuti joob, flirdib ja nuhib telefone veel kümmekond klienti. Mida selles baaris pole, on alkohol. Baaris pakutakse ainult mittealkohoolseid botaanilisi jooke. Kõige populaarsem on selgelt üks jook: jäine kratomi tee.

Kohvi perekonda kuuluva taime lehtedest valmistatud taimetee võib toimida stimulandina, leevendada valu ja isegi ravida opioidide võõrutusest tulenevaid sümptomeid. Kuid suuremates annustes on see palju ohtlikum ja seda on seostatud sõltuvuse, krampide ja isegi surmaga.

Pärast mitut uudist kratomiga seotud surmajuhtumite kohta nõuavad tuhanded ameeriklased nüüd ravimi ulatuslikumat kontrolli ja reguleerimist.

Kratomi ja selle turustamise kohta on esitatud kümneid süülise surma hagisid. Eelmisel nädalal määras Washingtoni osariigi vandekohus USA esimeses kratomist tingitud surma kohtuprotsessis 2,5 miljoni dollari suuruse valuraha.

Mõned surmajuhtumid olid ilmselt seotud väga kontsentreeritud taimeekstraktidega, mida saab osta veebist. Eelmisel aastal esitasid köögipõrandalt surnuna leitud 23-aastase Ethan Pope'i vanemad süülise surma hagi mitme inimese, ettevõtte ja organisatsiooni vastu, kes on seotud kratomi tootmise, turustamise ja müügiga, vahendas Associated Press.

Koroneri sõnul suri Pope kratomist leitud psühhoaktiivse ühendi mitragüniini joobeseisundisse.