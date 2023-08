KRAKEN ONGI OLEMAS ⟩ Antarktikast leiti 20 kombitsaga merepeletis

See elukas on laias laastus seotud meritähtede, merikurkide ja teiste okasnahksete mereloomadega, kuid nende kohta pole palju teada. Seni oli selgelt tuvastatud ainult üks liik – Promachocrinus kerguelensis, mis sinna perekonda kuulus. Pikka aega arvati, et nendel varasematel ekspeditsioonidel leitud eksemplarid on selle merelooma liigi näide, kuid seda ei suudetud kinnitada. Analüüsides nende olendite DNAd ja kuju, väidavad teadlased, et nad suutsid lõpuks õigesti kategoriseerida erinevad perekonnaliikmed.