SÄÄSTKE METSI Steppidesse puude istutamisest kasu poleks

Puude istutamine on üks looduslikke lahendusi, mida kasutatakse kasvuhoonegaaside heitmete kompenseerimiseks. Puud neelavad atmosfääris olevat süsihappegaasi. Paljud neist puude istutamise projektidest on suunatud näiteks Aafrika karjamaade metsastamisele. Nii mõnigi globaalne ettevõte, mis omi kaupu või teenuseid rohelisena näitab, võib osutada selle peale, et korvamaks keskkonnamõjusid, istutavad nad kuhugi puid. On oluline teada, kus täpsemalt seda tehakse, sest isegi puude istutamine võib ökoloogilise kasu asemel kahju tekitada.