Pilanobeli preemia pälvinud lusikast saigi toode - kas see aitab liigse soolatarbimise vastu?

Kirin Holdings plaanib sel kuul müüa interneti kaudu 200 sellist elektrilist soolalusikat hinnaga 19 800 jeeni (umbes 127 dollarit) ning piiratud koguses ka Jaapanis asuvates jaekauplustes. Ettevõte loodab, et viie aasta pärast on neil maailmas kokku 1 miljon kasutajat. Müük välismaal algab järgmisel aastal.

Plastist ja metallist valmistatud lusikas on välja töötatud Meiji ülikooli professori Homei Miyashita juhtimisel, kes on varem loonud maitset tugevdavate elektriliste söögipulkade prototüübi. Lusika toime põhineb nõrgal elektrilaengul, mis võimendab keelele jõudvaid naatriumioonimolekule, suurendades seeläbi toidu tajutavat soolasust.

Kirin rõhutab, et see tehnoloogia on eriti oluline Jaapanis, kus keskmine täiskasvanu tarbib päevas umbes 10 grammi soola, mis on kaks korda rohkem kui Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatav päevane kogus. Liigne naatriumi tarbimine on seotud kõrge vererõhu, insuldi ja muude südame-veresoonkonnahaigustega.