UUS FOOBIA Robotid teevad ettevõtjale karuteene – loe, mis juhtub siis töötajatega

Nad on juba meie seas: Hiljutiselk Hamburgi hotellindus- ja toitlustusmessil pakuti juba ohtralt kõndivaid, veerevaid ja lendavaid roboteid teenindajate asendamiseks. Esiplaanil on kelnerrobot Plato, mis toob söögikohas tellitud toidu- ja joogikraami kandikul kohale, tagaplaanil on näha teenindusrobotit Pepper, mis suhtleb ka näiteks Elisa Helsingi teenindusbüroos. Nendega koos töötavad inimesed aga tavaliselt enam nii õnnelikud pole kui inimkolleegidega, näitas uuring (näited on illustreerivad).

Foto: Christian Charisius / dpa / Scanpix