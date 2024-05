Siberi põrguauk avaneb pöörase kiirusega: loe, mis sealt vastu vaatab

Batagaika kraatri kiiret kasvu, nagu on näha satelliidipiltidel aastatest 1991-2022, on jäädvustanud Maa ressursside vaatluse- ja teaduse (Earth Resources Observation and Science ehk EROS) keskus.

Foto: Murton et al/Permafrost Periglacial Processes

Mis puudutab muistseid mikroobe, siis me ei tea, kas neil on võimekus püsida kaua elus, kui nad puutuvad kokku Maa atmosfääriga – samuti ei tea me, kas meie kaasaegne bioloogia ja meditsiin suudavad toime tulla uute viirustega, mis naasevad siia 50 000 aasta pikkusest «talveunest». On arvatud, et 2016. aastal põhjustas igikeltsa sulamine antraksi tekitava Bacillus anthracis'e vabanemise, mis tappis 2649 põhjapõtra ning põhjustas kümnete kohalike haigestumise ja ühe lapse surma.

Dramaatiline Batagaika kraatri teke, mis on teeninud hüüdnimed nagu «allilma värav» ja «põrgu värav», on loonud järsud kaljulaadsed servad, paljastades igikeltsa, mis on hinnanguliselt olnud külmunud 650 000 aastat. Praegu on see umbes 50 m sügav, mõnedes kohtades ulatudes 100 meetrini.

Ja sellega on seotud ka «hea uudis» – see on muutunud omamoodi turismiatraktsiooniks...

Uuring avaldati ajakirjas Geomorphology.