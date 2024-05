Laboris pandi kokku molekul, mis napsab aplalt endasse kasvuhoonegaase

Materjal on valmistatud kaheastmelise reaktsiooniga, kus nii-öelda kolmnurkse prisma kujulised ehitusplokid on kokku pandud suuremateks sümmeetrilisemateks tetraeedrilisteks «karpideks», luues nii uudse molekulaarstruktuuri, väidab meeskond.

Saadud materjali iseloomustab tugev afiinsus selliste kasvuhoonegaaside suhtes, nagu süsinikdioksiid ja seetõttu saaks seda ainet kasutada nende kinnipüüdmiseks.

Samuti on see materjal näidanud suurepärast stabiilsust vees, mis on kriitilise tähtsusega kasutamisel süsiniku kinnipüüdmiseks tööstuslikes tingimustes, näiteks märgades või niisketes gaasivoogudes.

«See on põnev avastus,» ütleb Marc Little, materjaliteadlane Heriot-Watti Ülikoolist Edinburghis ja uuringu vanemautor, «sest me vajame uusi poorseid materjale, et aidata lahendada inimkonna suurimaid väljakutseid, nagu kasvuhoonegaaside kinnipüüdmine ja ladustamine.»

Selline see molekulaarne lõks välja näebki erinevate nurkade alt vaadatuna. Foto: teadustöö / Edinburghi ülikool

Kuigi suures mahus ei ole materjali veel testitud, näitasid laborikatsed, et uus molekulaarse lõksuna toimiv materjal suudab kõrge efektiivsusega siduda ka väävelheksafluoriidi (SF6), mida rahvusvaheline kliimamuutuste paneel (Intergovernmental Panel on Climate Change ehk IPCC) peab kõige kahjulikumaks kasvuhoonegaasiks.

Kui süsihappegaas jääb atmosfääri 5–200 aastaks, siis SF6 võib seal püsida 800 kuni 3200 aastat.

Kuigi SF6 tase atmosfääris on palju madalam, annab selle erakordselt pikk eluiga ainele globaalse soojenemise potentsiaali, mis on umbes 23 500 korda suurem kui süsinikdioksiidil sajandi jooksul.

Seega on hädavajalik eemaldada atmosfäärist suures koguses SF6 ja0 CO2 või hoida neid üldse atmosfääri sattumast, et piirata kliimamuutuste mõju.