Dysoni sfääre otsides proovivad astronoomid leida kahte asja: muutuv heledus, kui struktuur meie vaatenurgast tähe eest möödub ja infrapunavalguse küllus, mis on põhjustatud soojusheitest, mida energiat koguv megastruktuur võiks kosmosesse kiirata.

Nagu mõlemad uuringud märgivad, on probleem selles, et liigne infrapunakiirgus võib olla ka märk täiesti tavalisest põhjusest - ümbritsevast tolmust, protoplanetaarsetest ketastest või prahiketastest ümber tähe. Seega võiks noorematelt tähtedelt oodatagi just liigset infrapunakiirgust, kuid tähtede vananedes see väheneb, kuna aine ühineb planeetideks ning koguneb asteroidivöödesse.

Liigne infrapunakiirgus on tuvastatud ka vanematel tähtedel, mille vanus on 10–200 miljonit aastat, samas kui üks selline nähtus on avastatud ka üle miljardi aasta vanuse tähe juures.

Arvatakse, et tegemist on äärmuslike prahiketaste erijuhtumitega, mis võivad olla põhjustatud juba planeetideks koondunud taevakehade hilisematest katastroofilistest kokkupõrgetest.

Siiski on siin astronoomide jaoks endiselt palju vastuseta küsimusi, kuidas see juhtuda võiks. Seni on arvatud, et enamik planeetide suuri kokkupõrkeid toimub ära tähe esimese saja miljoni aasta jooksul.

Tähe ümber võivad tiirelda ka hõredalt paigutatud hiiglaslikud «päikesepaneelid», mis energiat koguvad. Kui neid on piisavalt palju, siis meile paistab see taevakeha kergelt vilkuvat. Kuid põhjus kosmilise valguse vilgutamiseks võib peituda hoopis milleski muus, millest meil seni aimugi pole ja mis pole tulnukate tehnoloogiaga seotud. Foto: Wikimedia Commons

Teise teadlaste rühma uurimistöös, mis avaldati kuningliku astronoomiaühingu väljaandes Monthly Notices, otsitakse spetsiaalselt Dysoni sfääri kandidaate tähtede iseloomulike omaduste järgi.