UUS ILMASÕDA ÜRO alustas suurrünnakut biopiraatide vastu - kes need on ja miks nendega sõditakse

Biopiraatlus (tuntud ka kui teaduslik kolonialism ) on põllumajandustootjate ja põlisrahvaste kogukondade teadmiste ja geneetiliste ressursside loata omastamine üksikisikute või institutsioonide poolt, kes taotlevad patentide või intellektuaalomandi kaudu monopoli ainukontrolli. Kui bioseire on loodusvarade uurimine, et leida avastamata keemilisi ühendeid, millel on meditsiinilised või antimikroobsed omadused, siis bioseirete tulemuste äriline kasutamine võib viib ettevõtte katseni kaitsta oma intellektuaalomandi õigusi põlisrahvaste ravimtaimedele, seemnetele, geneetilistele ressurssidele ja traditsioonilised ravimid .

Veelgi enam, kui bioloogilised ressursid ja traditsioonilised teadmised võetakse põlisrahvastelt või marginaliseeritud rühmadelt, võib nende loodusvarade kommertsialiseerimine kogukondi kahjustada.

ÜRO algatatud leping nõuaks patenditaotlejatelt, et nad avaldaksid, millisest riigist pärinevad nende leiutises kasutatud geneetilised ressursid ja millised põlisrahvad on andnud selleks oma traditsioonilised teadmised.

1200 delegaati arutavad Genfis 13.-24. maini geneetiliste küsimuste ja intellektuaalse omandi lepingut. Foto: WIPO / X

Prantsusmaa delegatsiooni juht Christophe Bigot rõhutas, et tegemist on biopiraatluse vastase võitlusega – traditsiooniliste teadmiste ja geneetiliste ressursside kasutamisega ilma nende omanike nõusolekuta ning ilma, et omanikud saaksid sellest kasu.

Aafrika riike esindav Keenia nõudis, et leping oleks veelgi kõikehõlmavam ja sisaldaks kohustuslikke avalikustamisnõudeid. Riigid on mures, et patente antakse välja kas põlisrahvaste õigusi kõrvale jättes või olemasolevate leiutiste eest.

Vastased kardavad, et leping pärsib innovatsiooni, kuid pooldajate sõnul suurendaks lisakohustus õiguskindlust, läbipaistvust ja tõhusust patendisüsteemis.

WIPO traditsiooniliste teadmiste osakonna juht Wend Wendland sõnas, et see aitaks tagada, et selliseid teadmisi ja ressursse kasutatakse riikide ja/või kogukondade loal, kust need pärinevad, võimaldades neil saada kasu tulemuslikest leiutistest.

Läbirääkimised jätkuvad.

Kusjuures erimeelsused püsivad sanktsioonide kehtestamise ja patentide tühistamise tingimuste osas. Viviana Munoz Tellez Lõuna Keskusest (South Centre - valitsustevaheline mõttekoda, mis esindab 55 arengumaa huve) rõhutas, et kuigi teksti on oluliselt kärbitud, loodetakse jõuda kompromissini.

Diplomaat, kes soovis jääda anonüümseks, rõhutas vajadust ületada Põhja ja Lõuna vahelised viljatud vastuolud, tuues esile, et mõlemal pool on olulisi ressursse ja laboratooreid, nagu Austraalias ja Prantsusmaal ning Indias ja Brasiilias.

Lepingul on sümboolne tähendus ja see võib osutuda oluliseks sammuks biopiraatluse vastu võitlemisel.