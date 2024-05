Kimalased üllatavad taas – nende koostöövõime annab inimestele silmad ette

Uuringud näitavad, et kimalased (Bombus sp.) suudavad koostööd teha, mis paneb kahtluse alla senised arusaamad putukate piiratud kognitiivsetest võimetest.

Oulu ülikooli käitumisökoloog Olli Loukola sõnul näitavad hiljutised laborikatsed , et kimalased võivad ühiste eesmärkide nimel tegutseda nii nagu inimesed ja teised suuremate ajuvõimetega loomad.

Uuringus osalenud kimalased, kes olid üheskoos treeninud, et saada magusat preemiat, ootasid suurema tõenäosusega oma partnerit enne ülesande juurde asumist võrreldes mesilastega, keda oli harjutatud üksi toimetama. See viitab, et kimalaste koostöö ei tulene ainult individuaalsetest püüdlustest, vaid sisaldab sotsiaalset mõõdet ja võimalikku rollide ning eesmärkide mõistmist.