Nagu Bondi-filmis: sellel loomal ongi raudsed hambad

Teadlased teadsid juba, et Komodo varaani hambad on sarnased paljude karnivoorsete dinosauruste omadega, kuna need on külgsuunas lamedad, kaarduvad tahapoole ja nende servad on sakilised. Kuid teadlased on nüüd avastanud, et sakid on kaetud kõva, terava rauakihiga.