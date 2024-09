Hobuse kodustamine – üldse mitte selline lugu, kui seni on arvatud

Selle hüpoteesi tõestuseks on teadlased uurinud iidsete hobuste luid ja hambaid. Botai kultuuri leiukohad Kasahstanis, kus on leitud hobuste luid suurtes kogustes, viitasid, et hobuseid hakati kodustama neljandal aastatuhandel eKr. Näiteks leiti keraamikakilde, mille küljes olid hobusepiimast jäänud rasvajäljed, mis isotoopide mõõtmiste põhjal näivad olevat ladestatud suvekuudel, mil hobused annavad piima. Ka hobuste hammaste kulumine osutas valjastamisele. See kõik viitas tugevalt sellele, et hobused kodustati Kasahstanis umbes aastatel 3500 eKr.

Arvukate hobuseluude arheozooloogilised andmed neljandast aastatuhandest e.m.a. näisid toetavat ideed, et hobused kodustati esimesena Kasahstanis Botai kultuuris. Hiljutised uuringud seavad selle teooria kahtluse alla.​ Foto: The Conversation

Kuid Botai hobuste lugu ei olnud kunagi lõplikult loogiline ja loos olid mõned aspektid, mis ei sobinud päris hästi kokku. Nende leiukohtade hobuste sooline ja vanuseline jaotus sarnanes pigem jahipidamisele kui kontrollitud tapmisele. Botais on võrdselt jagunenud isased ja emased hobused, enamasti terves reproduktiivses eas. Tervete, aretusjärgus olevate loomade regulaarne tapmine hävitaks aretuskarja. Kuid selline demograafiline segunemine on tavaline loomade puhul, keda on kütitud. Mõnede Botai hobuste ribides on isegi löögiaugud, mis näitavad, et nad surid pigem küttimise kui kontrollitud tapmise tagajärjel.

Uued teaduslikud tööriistad seavad varasemad hüpoteesid kahtluse alla