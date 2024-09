Hiinlased panid püsti üüratu tuuliku – see on suurim maailmas

Mingyangi teatel on MySE18.X-20MW turbiin loodud kergeks, modulaarseks ja töökindlaks. Massiivse, 260-292 meetrise läbimõõduga tuulegeneraatori maksimaalne tuule püüdepindala on 66 966 ruutmeetrit, mis on suurem kui 12 jalgpalliväljakut.

Ettevõte on varemgi ehitanud ookeanidesse suurimaid tuulikuid ning märgib, et aastase keskmise tuulekiiruse 8,5 m/s juures suudab nende uus turbiin toota 80 miljonit kWh elektrienergiat, millest piisab 96 000 majapidamise varustamiseks.

Nii suure turbiini puhul on oluline, et see peab vastu äärmuslikele ilmastikutingimustele. Mingyang kinnitab, et see on ehitatud taluma 17. taseme taifuuni, mille tuulekiirus võib ulatuda kuni 79,8 m/s.

Mingyangi 20-MW turbiini rootori läbimõõt on 260-292 meetrit. Foto: Mingyang Smart Energy

Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri 2023. aasta augustis avaldatud aruandes märgiti, et avamere tuuleenergia kaalutud keskmine kulutasuvus (LCoE) oli 2010. aastal üle kahe korra kallim kui odavaim fossiilkütuse alternatiiv, kuid 2022. aastaks oli see kõigest 17% kallim. Selle aja jooksul langes hind 0,197 dollarilt/kWh 0,081 dollarini/kWh.

Aruandes rõhutatakse ka, et avamere tuuleenergia kohalik maksumus on endiselt kõrge võrreldes teiste taastuvate energiaallikatega, nagu päikese-, hüdro- ja geotermiline energia. Seega on vaja veel palju teha, enne kui avamere tuuleenergia muutub kogu maailmas laialdasemalt eelistatumaks.

Foto: Mingyang Smart Energy

Siiski on avamere tuuleprojektidel tohutu potentsiaal toota palju rohkem energiat meie vajaduste katmiseks. Tänu püsivalt tugevatele meretuultele suudavad need turbiinid toota energiat töökindlamalt ja tõhusamalt kui maismaa tuuleturbiinid. Samuti on suuri torne ja labasid lihtsam merele transportida laevadega kui mööda maanteed. Ja suuremad turbiinid annavad rohkem energiat.

Mingyangil on töös veelgi suurem avamereturbiin, mis suudab toota 22 MW energiat. See on kavas paigaldada järgmisel aastal ja selle tuule püüdepindala on 75 477 ruutmeetrit.