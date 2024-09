See mereloom elab igavesti – kuidas see on võimalik

Täna on võimalik eristada koes üksikuid rakke ja kindlaks teha nende genoom. Nii leitigi üles tüvirakud: genoomi osaks on ka RNA, mis määrab ära selle, milliseid konkreetseid valke rakk sünteesib ning selle alusel saabki öelda, kas tegemist on tüvirakuga või mitte.

Merianemoonis leiti neid rakke üsna suurel hulgal ning need on nn multipotentsete rakkude kogumid, mis võivad muutuda nii närvirakkudeks kui muudekski keharakkudeks. Mereanemooni geneetiline loomus, mis võimaldab sellel oma tüvirakuvarudest sobilikul hetkel toota kas keha, närvi või sugurakke. Geeniuuringutega on kindlaks tehtud, et see võime on evolutsiooniliselt 600 miljont aastat vana.