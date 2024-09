Tulnukad tulevad ja nad on Maal juba olnud – see uskumus levib kiiresti

Need arvud on Ameerika Ühendriikides veelgi suuremad ning pidevas tõusutrendis. Inimeste hulk, kes usuvad, et UFO-de vaatlus viitab tõenäoliselt tulnukate olemasolule, kasvas 1996. aasta 20 protsendilt 34 protsendini 2022. aastal. Umbes 24 protsenti ameeriklastest ütleb, et on ise UFO-t näinud.

Selline uskumus on mõneti paradoksaalne, arvestades, et meil puuduvad tõendid tulnukate eksistentsi kohta. Veelgi enam, arvestades tähti lahutavaid tohutuid vahemaid, tundub kummaline, et kuuleksime neist vaid külastuse kaudu. Tõenäolisemalt tuleksid tõendid tulnukate olemasolust signaalide kaudu kaugetelt planeetidelt.

Rahvusvahelise Astronoomialiidu konverentsi kogumikes (Proceedings of the International Astronomical Union) avaldamiseks aktsepteeritud artiklis väidetakse, et uskumine tulnukate külaskäikudesse ei ole enam lihtsalt veider kõrvalnähtus, vaid laiem ühiskondlik probleem.

Tulnukate küsimuse poliitiline mõõde

Uskumused kasvavad nüüd sellisel määral, et poliitikud, vähemalt Ameerika Ühendriikides, tunnevad vajadust sellele reageerida. Ameerika kaitseministeeriumis avaldatud väidetavate tundmatute anomaalsete nähtuste (Unidentified Anomalous Phenomena ehk UAP), mitte UFO-de andmed on pälvinud palju tähelepanu mõlema partei poolt.

See mängib tihti tuttavatele eliidivastastele narratiividele, mida mõlemad erakonnad on valmis kasutama, näiteks arusaam, et sõjavägi ja salajased majandusringkonnad varjavad tõde tulnukate külaskäikude kohta. Selle tõe hulka arvatakse olevat vaatlused, inimröövid ja tulnukate tehnoloogia pöördinseneerimine.