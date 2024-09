Tarantel – surmav masin, kellel on ka mõni sõber

Tarantlite tihe karvkate muudab sipelgate jaoks keeruliseks ämblikku hammustada või nõelata. Seetõttu usutakse, et karvane kehakate on arenenud kaitsemehhanismina. Selle hüpoteesi toetuseks on leitud, et paljud Uue Maailma tarantlid katavad oma munakotid kaitsva terava karvkattega. Need teravad karvad vabastatakse kiskjate rünnakute vastu, takistades või isegi surmates ründajad. Katmine nende karvadega tõkestab ka sipelgate ja teiste väikeste kahjulike lülijalgsete liikumist, kes võiksid rünnata mune.