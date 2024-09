Teadlased meisterdasid valmis kärbeste trenažööri – kellele ja milleks see?

Tuthilli laboris töötati välja miniatuursed versioonid, et uurida puuviljakärbeste liikumist. Puuviljakärbsed on hea mudelsüsteem liikumise närvijuhtimise uurimiseks, kuna nende närvisüsteem on täielikult kaardistatud. Lisaks on olemas geneetilised tööriistad, mis võimaldavad teadlastel täpselt manipuleerida kärbeste närvisüsteemiga.