Ja seal toimub fotosüntees pea pilkases pimeduses - kuidas see võimalik on?

Uuringu tulemused on olulised kogu planeedi jaoks. Clara Hoppe selgitab, et kuigi tulemused on spetsiifilised Arktika ookeanile, näitavad need fotosünteesi erakordset võimekust. Kui fotosüntees on nii tõhus Arktika raskete tingimuste juures, võib eeldada, et ka teiste ookeanide organismid on hästi kohanenud. See tähendab, et sügavamates ookeanikihtides võib olla piisavalt valgust, et toota energiat ja hapnikku, mis oleks näiteks kaladele kättesaadav. Seega võib globaalse ookeani fotosünteesiv ala olla palju suurem, kui seni arvati.