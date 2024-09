Teadlased avastasid midagi võigast haide käitumises

Anderson selgitas, et temperatuuri tõusu põhjuseks pole tõenäoliselt see, et hai oleks liikunud soojematesse vetesse. Kõik ülejäänud andmed – sukeldumiskäitumise muutus, sildi enneaegne eraldumine ning uimesildilt edastamata jäänud asukohaandmed – viitasid sellele, et hai langes tõenäoliselt saagiks.

Kuigi on teada, et suuremad haid võivad omavahel võidelda ja üksteist süüa, on see esimene kord, kui selline juhtum on dokumenteeritud heeringhai suhtes. Veelgi muret tekitavam on fakt, et rünnaku ohvriks langes tiine hai, mis tähendab, et ühe hoobiga kaotas liik mitu isendit. See võib viidata sellele, et röövloomade mõju heeringhaidele on seni alahinnatud.