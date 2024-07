«Kliimakommunikatsiooni üks peamisi probleeme on see, et see ei kajasta probleemi tõsidust piisavalt. Tavapärane keel esitab takistuse mitte ainult ühiskondlikule arutelule, vaid ka poliitilistele ja juriidilistele regulatsioonidele, mis on hädavajalikud,» selgitab Berliini vabaülikooli (Freie Universität Berlin) neurolingvist Dr Bálint Forgács.