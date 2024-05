Vaata, milline saab olema uus Baltimore'i sild – selle purukssõidetu asemel

Uus projektikavand, mille nimi on «Gateway to America: A New Bridge for Baltimore», kujutab endast tross-sildkonstruktsiooni. See muudab algse silla kokkuvarisemise peamist tegurit, suurendades silla pikkust 366 meetrilt 680 meetrile. See tähendab, et peamised tugisambad paigaldatakse väga madalasse vette, eemale suurte laevade kasutatavast laevateest.