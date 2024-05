Uurijad Kašelotid räägivad inimkleelega sarnast keelt

Kašelotid (Physeter macrocephalus), tuntud oma sotsiaalse eluviisi poolest, suhtlevad omavahel klikkide seeriaga, mida nimetatakse koodadeks ehk helindi lõpposadeks. Kuigi varasemalt oli teada, et teatud klikid teavitavad teisi vaalu rääkiva kašeloti identiteedist ja et erinevatel klannidel on erinevad dialektid, oli nende suhtluse kohta vähe teada.