Austraalia rohebluff ⟩ Metsastamiskava osutus tühjaks jutuks aga riik müüb oma rohesertifikaate edasi

Poliitiliselt ja kampaaniana käivitatud rohelise majanduse projektide hulgast kerkib järjest neid, mis on blufiks osutunud. Euroopa Liidu kontrollkoja hinnangul on sellisteks näiteks ka biokütused. Nüüd on teaduslikke andmeid ka selle kohta, et Austraalia kõrbealade metsastamine ja selle alusel süsinikukrediitide müük võib samuti olla tühi tegevus.