Nüüdisinimesed tõrjusid neandertallased ja muutusid valdavaiks – põhjuseks aga polnud paremad ajud

Suuremate ajude ning füüsiliselt tugevamad neandertali inimesed kadusid ühtäkki ja nende asemel võtsid koha sisse Homo sapiensid. Miks see nii läks?

Miks võtsid inimesed maailma üle, kui meie lähimad sugulased, neandertallased, välja surid? Võimalik, et olime lihtsalt targemad, kuid tõendeid selle kohta on üllatavalt vähe. Millised nägid välja omaaegsed suhted erinevate inimese liinide vahel ja milline nägi välja see võitlus, kus Homo sapiens peale jäi.