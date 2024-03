TAPPEV ILU ⟩ Glitter laastab loodust üllataval moel

Kuigi glitter meelitab oma mängulise olemusega, on selle taga peidus tõsine probleem – tegemist on maskeerunud mikroplastikuga, mis lisab märkimisväärse panuse plastireostusele. Sellele probleemile on hakatud siiski lahendust otsima, nagu näitab hiljutine mikroplastilise sädelushelveste (microplastic glitter) keelustamine Euroopa Liidus.

Mikroplastina ei lagune need sädelushelbed just kergesti, mis tähendab, et see materjal kuhjub keskkonnas. Kuna sageli on see liiga väike, et seda reoveepuhastusjaamades välja filtreerida, võib see sattuda veekogudesse, ohustades magevee elustikku või liikudes edasi ookeane reostama.