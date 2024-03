Aasia sisserändajad asustasid Austraalias tohutu maa-ala

Kliimamuutus põhjustab uskumatuid rändeid juba praegu. Üsna lühikese ajaga suudavad sisserändajad täita suuri maa-alasid. Austraalias on õnnestunud ühe loomaliigi tulekut ja asurkonna teket ning nende kohanemist pikkade aastate vältel jälgida. Sellest kogemusest on võimalik ammutada teavet, mil moel on mõeldav kliimamuutustega laiemalt toime tulla. Austraalias on tehtud ka oluline tähelepanek selles, et meie aabitsatõed kohanemise kohta on olnud ekslikud: liigirikkuse roll on selles olnud ülehinnatud.