SEENESELG ⟩ India metsast leiti loom, kel seened seljas

«Olime viiekesi,» ütles Lohit, «otsisime uusi liike ja vältisime parasiite.» Pöidlasuuruste, keskelt kuldselg konnade (Indosylvirana aurantiaca) uurimisel märkasid teadlased ühel neist midagi kummalist selja peal kasvamas. Keegi tegi pildi ja lähemal vaatlusel tundus, et tillukesel kahepaiksel kasvas seljas väike seen.

Kuigi teadlased ei toonud seda imelikku olendit endaga kaasa, postitas Lohit selle lähivõtted veebi. Vastuseks ütlesid nii amatöör- kui ka professionaalsed mükoloogid, et see näeb välja nagu kübarseen. See oligi mütsik, kes elutseb peamiselt laguneval taimsel materjalil, selgitab NYT — mis teeb Ghatis asuva tillukese kuldselg konna seljas paikneva seene eriti salapäraseks.