Marsilt tagasi tulles võivad kosmoseränduri neerud täitsa tuksis olla

«Kui me ei arenda uusi viise neerude kaitsmiseks, siis arvan, et astronaut võib küll Marsile jõuda, kuid tagasi tulles võib ta vajada dialüüsi. Me teame, et neerude kiirguskahjustused avalduvad hiljem; ajaks, kui see ilmneb, on tõenäoliselt liiga hilja vältida neerupuudulikkust, mis oleks missiooni edukusele katastroofiline,» ütles uuringu esimene autor Dr Keith Siew Londoni Tubulaarsest Keskusest (London Tubular Centre, UCL).