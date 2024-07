Korraldati pilvelõhkujate võistuprojekteerimine – uskumatu, milliste ideedega välja tuldi

Nagu ka eelmisel aastal, ei ole 2024. aasta eVolo pilvelõhkujate võistlusel ametlikku ühtset teemat, kuigi kliimamuutused ja sõda on olulised teemad.

«Žürii valis 206 laekunud projekti hulgast välja 3 võitjat ja 14 äramärgitud tööd. 2006. aastal loodud iga-aastane auhind tunnustab visioonilisi ideid, mis kasutavad uudseid tehnoloogiaid, materjale, programme, esteetikat ja ruumilist organiseerimist, et proovile panna üldisi arusaamu vertikaalsest arhitektuurist ning selle seostest loodusliku ja ehitatud keskkonnaga,» selgitab eVolo Magazine.

Allpool on esile toodud kolm võitjat, kuid kindlasti vaadake galeriist ka 14 äramärgitud tööd, kuhu kuuluvad näiteks liustiku pilvelõhkuja Himaalajale ja tornide rühm, mis kaitseks Jaapanit tsunamite ja teiste looduskatastroofide eest.

1. Koht: Urban Intercropping

Urban Intercropping Foto: eVolo

Selle aasta eVolo pilvelõhkuja võistluse võitis Urban Intercropping, mille on loonud Hiina meeskond koosseisus Penghao Zhao, Hanyu Sun, Sinuo Jia, Jingxuan Li, Songping Jing, Yibo Gao, YuJie Zeng ja An Jiang. Projekt käsitleb linnapiirkondade ja põllumajanduse kasvavat eraldatust. Idee on luua rida pilvelõhkujaid, mis on inspireeritud vahekasvatustehnikatest (intercropping), et maksimeerida ruumi, valgusenergiat ja ressursse linnas. Tornid sisaldaksid kasvuhooneid toidu kasvatamiseks, elamispindu ja suurepäraseid ühistranspordisüsteeme.

2. Koht: Streamline Concerto

Streamline Concerto Foto: eVolo

Teise koha saavutas Streamline Concerto, mille autoriteks on Jianwei Zhu, Haoyu Liu, Yi Liu ja Yanchu Liang, samuti Hiinast. See projekt keskendub Hiina Kollase jõe keskkonnaprobleemidele ja võimalikele üleujutustele, lahendades pinnase erosiooni ja teisi probleeme. Rohkem maastikuhoone kui tavaline kõrghoone, järgiks see jõe käänulist teed ning pärast kolme 50-aastast tsüklit, mis keskenduvad keskkonna taastamisele, sulanduks see ümbritsevasse loodusesse, blokeerides liivatorme ja ennetades üleujutusi.

3. Koht: Ocean Lungs Skyscraper

Ocean Lungs Skyscraper Foto: eVolo

Kolmanda koha saavutas Ocean Lungs Skyscraper, mille autoriteks on Egiptuse meeskond koosseisus Mohammed Noeman Coutry, AbdelRahman Mahmoud Badawy, Toka Hassan Taman, Amr Khaled Mahmoud AbdElsstar, Hend Mahmoud Hassan Rashad, Menna Tallah Mahmoud Fouad, Mohamed Mahfouz Abdelaziz Abdelwadoud, Nagwa Khaled Mohamed Mohamed, Norhan Mohammed Abdel-Hamid Abdel-monem ja Omar Ahmed Salah Mohamed. See kavand kujutab maailma kõrgeimat pilvelõhkujat, mille kõrgus oleks 1000 m. Kuid selle asemel, et taeva poole pürgida, hõljuks see veepinnal ja sukelduks lainetesse. Selle kogu struktuur oleks kaetud spetsiaalsete filtritega, mis puhastaksid ookeane CO2-st ja muudest saasteainetest.