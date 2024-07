USA-s müüdav psühhedeelne šokolaad keerab inimeste terviseid tuksi

Sel kuul alustas FDA koostöös Ameerika mürgistuskeskustega (America's Poison Centers) uurimist, et selgitada välja kaheksa haigusjuhtumit, mis on seotud Diamond Shruumzi šokolaadiga (Diamond Shruumz-brand Microdosing Chocolate Bars).



10 tahvlit tervist rikkuvat maagilist šokolaadi maksab üle 200 dollari. Foto: Diamond Shruumz

Nüüdseks on haigusjuhtumite arv tõusnud 39-le. Sümptomid varieeruvad ebaregulaarsest südamerütmist, hüper- ja hüpotensioonist, iiveldusest ja oksendamisest kuni krampide, segaduse ja teadvusekaotuseni. Tõsiste terviseprobleemide tõttu on 23 inimest haiglasse sattunud.

Mitmed osariikide ametkonnad on palunud jaemüüjatel lõpetada Diamond Shruumzi toodete müük ja levitamine ning elanikel hoiduda nende tarbimisest kuni FDA annab juhiseid toodete tagastamiseks või ohutuks hävitamiseks.

New Hampshire'i rahvatervise teenistuse direktor Iain Watt rõhutas, et mitmes osariigis on inimestel tekkinud tõsised sümptomid pärast nende toodete tarbimist, seetõttu soovitatakse Granite Staters'il neid mitte tarbida.

Diamond Shruumz reklaamib oma tooteid kui «mikrodoosi» komme, kuid nende toodete tegelik koostis on tarbijatele teadmata.

FDA analüüsid näitasid, et Diamond Shruumzi šokolaaditahvel «Sünnipäevakook» sisaldab ühendit nimega 4-atsetoksü-N,N-dimetüültrüptamiin (4-acetoxy-DMT ehk psilatsetiin), samas kui nende tume šokolaad sisaldab lisaks psilatsetiinile ka kolme kava-taime (Piper methysticum) ühendit: desmetoksüjangoniini, dihüdrokavaiini ja kavaiini.

Psilatsetiin on poolsünteetiline ühend, mis laguneb organismis psilotsiiniks, sarnaselt psilotsübiiniga, mis on tuntud «maagiliste seente» kemikaal. Psilatsetiin võib olla tõhusam ja vähemate kõrvaltoimetega alternatiiv, kuid selle tervisemõjud on ebapiisava kliinilise uurimistöö tõttu vähetuntud.