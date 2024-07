Miks on Hiina kõrbes USA lennukite maketid

28. juuni 2021. aasta pilt näitab sama kohta, kuid siis olid seitse lennukit ja lennurada veel kahjustamata. Lisaks on alal P-8A Poseidoni ja U-2 luurelennukite maketid. Need faktid viitavad, et Hiina kasutab seda ala õhurünnakute harjutamiseks. Clash Reporti andmetel asub see koht Qakilikis, Taklamakani kõrbes Xinjiangis.

Planet Labs PBC tegi satelliidipildi lennukimakettidest 19. aprillil 2024. aastal ja selle soetas Business Insider. Pildil on näha kaetud ja katmata lennukid, mis on paigutatud Taklamakani kõrbes asuva lennuraja äärde. Umbes 20 lennukit asub hoone lähedal ja kolm lennukit on lennuraja lähedal. Enamik õhusõidukeid on kaetud, kuid üheksa neist on lahtised.

Foto: Google Earth / Clash Report / X

Luureanalüütik ja American Enterprise Institute'i töötaja Brady Africk on märkinud, et need lennukimaketid on tõenäoliselt mõeldud väljaõppeks, sarnaselt teiste Hiina loodud makettidega. Vaenlase sõjaliste objektide makettide loomine on osa Hiina strateegiast, et määrata kindlaks, kuidas neid neutraliseerida. Hiina on varem ehitanud Ameerika sõjalaevade imitatsioone, et kasutada neid rakettide sihtmärkideks.

Foto: Google Earth / Clash Report / X

Satelliidipiltide resolutsiooni tõttu on makettide detailsus ebaselge. On spekuleeritud, et need sihtmärgid olid mõeldud Hiina uue maapealse ballistilise raketi Dong-Feng DF-21D katsetamiseks. Seda raketti peetakse lennukikandja hävitajakss. DF-21D on maailma esimene laevade vastu suunatud ballistiline rakett (ASBM) ja seda on arendatud ka kosmosevõimeliseks satelliidivastaseks relvaks/raketitõrjerelvaks. Arvatakse, et need järeletehtud mudelid võimaldasid Rahvavabastusarmeel (RVA) täiustada oma raketiotsijaid pildituvastuse võimekusega, et sihtida täpselt konkreetseid laevaosi.

Foto: Google Earth / Clash Report / X

Selle aasta alguses ehitas Hiina ka Taiwani pealinna olulise piirkonna, sealhulgas presidendi kantselei ja teiste valitsusasutuste koopiad. Kuigi makettide kasutamise eesmärk on veel ebaselge, on see tekitanud muret, et RVA valmistub täiemahuliseks sissetungiks saareriiki. Pinged Taiwani ja Hiina vahel on suured, kuna Peking on suurendanud oma sõjalist tegevust saare ümbruses.