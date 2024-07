NASA skafandrikriis – eraettevõte loobus uut kosmoseülikonda tegemast

Pole üllatav, et kosmoseagentuur pidi nende teekonna katkestama, ning jaama meeskond on sellest ajast saadik lekke põhjust uurinud.

See on viimane märk pikast probleemide loetelust, mis näitavad, et NASA vajab hädasti uut kosmoseülikonna disaini – praegune disain pärineb agentuuri Space Shuttle Programmist 1980ndatest.

Agentuuri jõupingutused uue ülikonna väljatöötamiseks koos kaubandusliku kosmosetööstuse abiga on aga samuti ohtlikul teel.

Nagu teatab SpaceNews, ütles lepingupartner Collins Aerospace, et on leppinud NASA-ga kokku loobuda oma tööst ISS-i kosmoseülikonna asendaja väljatöötamisel – see ei tõota head, arvestades agentuuri jätkuvaid probleeme oma olemasoleva varustusega.

Huvitaval kombel ei öelnud NASA põhjust, miks Collins otsustas NASA lepingust loobuda, mis viitab sellele, et loos võib olla midagi enamat.

NASA valis 2022. aasta juunis Collins Aerospace'i ja Axiom Space'i välja oma xEVAS kaubanduslikult arendatud kosmoseülikondade programmi raames, et töötada välja paar ülikonda ISS-i ja üks NASA Artemise Kuu-missioonide jaoks.

Kuigi Collins teatas veebruaris, et prototüüpi on edukalt testitud, on ettevõte ametlikult end üritusest välja tõmbamas.

NASA väitis SpaceNewsile tehtud avalduses, et see tegevus lepiti kokku pärast seda, kui Collins tunnistas, et tema arendustähtaeg ei toeta kosmosejaama ajakava ja NASA missiooni eesmärke.

Võime ainult arvata, miks Collins otsustas loobuda. Teadaolevalt usuvad tööstuse siseringi kuuluvad inimesed, et ülikonna arendamine oli juba kannatanud viivituste ja eelarve ülekulude all ning Collins ei suutnud enam katta lepingu kulusid.

Õnneks võib Axiom peagi appi tulla, olles sõlminud eelmisel suvel ülekandumise lepingu, mis võimaldab välja selgitada, kuidas kohandada oma Kuule mõeldud ülikonda ISS-i jaoks. SpaceX töötab samuti oma EVA ülikonna kallal, mida testitakse esmakordselt eelseisva missiooni ajal.

Siiski ei sisenda uudised usaldust. Sel kuul on NASA pidanud katkestama kaks kosmosekõndi, sealhulgas Dysono hirmutava kogemuse.

Agentuur kehtestas ka seitsmekuulise pausi kosmosekõndidele 2022. aastal, pärast seda, kui üks astronaut märkas oma kiivri sees liigset vee kogunemist – läks napilt, sest see oleks võinud viia tema uppumiseni kosmose tühjuses.