USA merevägi katsetab uut droonipüüderadarit – see näeb kõike korraga

Need sõidukid, mis olid määratud Naval Surface Warfare Center Dahlgren ja Crane osakondadele, olid osa relvade ja taktika instruktorite kursusest 2-24 Welltoni, Arizona taktikalennuväljal. See on kõrgema taseme kursus, mis pakub taktikalist väljaõpet edasijõudnutele, et täiustada ja rakendada keerulisi õhuväerelvi ja -taktikaid.

Marine Air Defense Integrated System (MADIS) on USA mereväe ulatuslik õhukaitsealgatus, mille eesmärk on parandada õhuohtude, eriti mehitamata lennusüsteemide (UAS), tuvastamist, jälgimist ja neutraliseerimist. Programmis kasutatakse täiustatud radaritehnoloogiat, näiteks DRS RADA Multi-Mission Hemispheric Radar (MHR®), mis pakub 360-kraadist katvust ja ülimat sihtmärgi jälgimise võimet. Need radarid on integreeritud erinevatele platvormidele, sealhulgas Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) ja MRZR, luues MADIS ja Light-MADIS variandid. Programmi arendamine kiireloomulisest operatsioonilisest vajadusest ametlikuks programmiks näitab selle kriitilist tähtsust mereväe operatsioonide jaoks.

Täiustatud kaitsevõime

MADIS programm suurendab oluliselt mereväelaste võimet vastata kaasaegsetele ohtudele. Tugevate ja mobiilsete õhukaitsesüsteemide pakkumine võimaldab mereväel tõhusalt tuvastada ja rünnata vaenlase UAS-e, fikseeritud tiivaga lennukeid ja muid õhust tulenevaid ohte erinevates operatsioonikeskkondades. Nende täiustatud radarisüsteemide integreerimine taktikalistesse sõidukitesse, nagu Humvee ja JLTV, tagab mereväelastele liikvel olles situatsiooniteadlikkuse ja kaitse. See võimekus on oluline, et kaitsta mereväe üksusi nende lähetuste ajal, parandada nende operatiivset tõhusust ja suurendada ellujäämisvõimet vaenulikus keskkonnas.

Naval Surface Warfare Center Dahlgren ja Crane osakondade roll