Selline kõige-kõige-kõigem sild ja merealune tunnel tehti valmis Hiinamaal

Seinte ääres on ka värvikoodidega valgussüsteemid. Kui kõik on korras, on tuled rohelised, kuid avarii korral muutuvad need punaseks. Nad võivad tunneli lõikes muutuda kollasest järk-järgult roheliseks, et aidata inimestel evakueerimise ajal õiges suunas liikuda.