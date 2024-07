Soome teadlased: meil on nutikella jaoks lahendus, mis ennustab ja aitab vältida äkksurma

Kui südameinfarktid tekivad siis, kui verevool südamesse on piiratud, siis SCD hõlmab südame ülekoormamist lühikeste elektriliste impulssidega. Kuigi see esineb peamiselt vanematel inimestel, ilmnevad rütmihäired sageli ilma eelnevate sümptomiteta.

Analüüsides 2794 täiskasvanut keskmiselt 8,3-aastase jälgimisperioodi jooksul, leidis teadlaste rühm, et DFA2 a1 on võimas ja sõltumatu SCD ennustaja. Seos on kõige tugevam siis, kui keha on puhkeolekus, mitte füüsilise tegevuse ajal.