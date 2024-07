Osad ujujad lähevad olümpiale NASA tehnoloogia alusel loodud rakett-rõivais

Caeleb Dressel, kes võitis Tokyo olümpiamängudel viis kuldmedalit varasema versiooni kostüümiga, ütles, et tal on väike Speedo raketikostüüm olemas. Dressel lisas, et ta tunneb end kindlalt, et uus kostüüm aitab teda.

Need on uusimad arendused kümnendeid kestnud ülimuslikkuse võitluses, kus teised brändid nagu Arena, Mizuno ja Jaked püüavad piire veelgi kaugemale nihutada.

Kevin Netto, kes on Perthis Curtini Tervise Rakendusteaduste Kooli (Curtin School of Allied Health) harjutusteaduse spetsialist, ütles, et peamine tegur ujumises on veetakistus, mis on kaugelt suurim kiiruse vähendaja. Seega on kõik, mis muudab veetakistust, oma kaalu väärt kullas.